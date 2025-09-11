3° Incontro Nazionale della Federazione della Gioventù Comunista

? Incontro Nazionale Giovanile – FUTURA UMANITÀ

Il futuro appartiene a chi lotta oggi.

Giovani studenti, lavoratori e militanti comunisti si ritrovano per discutere, organizzarsi e rilanciare le battaglie contro precarietà, disuguaglianze e guerra.

La Federazione della Gioventù Comunista terrà in quel fine settimana i lavori del suo 3° incontro nazionale, per fare il punto sull’evoluzione della politica nazionale, internazionale e sull’organizzazione della Federazione.

✊ Dalle ore 15 ci sarà la sessione pubblica aperta a chiunque voglia sostenere la crescita della nostra organizzazione. La forza dei compagni non ha confini generazionali!

SIETE TUTTI INVITATI!

? Sabato 13 settembre

? Roma, Hotel Villa Rosa – Via Giovanni Prati 1

? Ore 15.00

IL FUTURO NON SI ASPETTA, SI CONQUISTA!

GioventùComunista #GiovaniInLotta #FuturaUmanità #PartitoComunista

