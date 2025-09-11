3° Incontro Nazionale della Federazione della Gioventù Comunista

? Incontro Nazionale Giovanile – FUTURA UMANITÀ
Il futuro appartiene a chi lotta oggi.
Giovani studenti, lavoratori e militanti comunisti si ritrovano per discutere, organizzarsi e rilanciare le battaglie contro precarietà, disuguaglianze e guerra.
La Federazione della Gioventù Comunista terrà in quel fine settimana i lavori del suo 3° incontro nazionale, per fare il punto sull’evoluzione della politica nazionale, internazionale e sull’organizzazione della Federazione.
✊ Dalle ore 15 ci sarà la sessione pubblica aperta a chiunque voglia sostenere la crescita della nostra organizzazione. La forza dei compagni non ha confini generazionali!
SIETE TUTTI INVITATI!
? Sabato 13 settembre
? Roma, Hotel Villa Rosa – Via Giovanni Prati 1
? Ore 15.00
IL FUTURO NON SI ASPETTA, SI CONQUISTA!
GioventùComunista #GiovaniInLotta #FuturaUmanità #PartitoComunista
? Iscriviti alla Federazione della Gioventù Comunista o Partito Comunista:
? https://ilpartitocomunista.it/tesseramento/
? Segui la Federazione della Gioventù Comunista su Instagram
? https://www.instagram.com/federazione_gioventu_comunista/
? Segui la Federazione della Gioventù Comunista su Facebook
? https://www.facebook.com/FederazioneGioventuComunista