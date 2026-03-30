Sciopero degli autoferrotranvieri di Milano, Monza e Novara

ESTENDERE LA LOTTA PER PRETENDERE SIGNIFICATIVI MIGLIORAMENTI!

Venerdì 27 Marzo, nuova iniziativa di sciopero dei mezzi pubblici (TPL), proclamata da A.L.COBAS (aderente al Sindacato Generale di Classe), con l’unica arma nelle mani dei lavoratori per pretendere condizioni di lavoro e di vita dignitose.

In questa giornata i lavoratori si sono mobilitati su Milano, Monza e Novara, in assenza di risposte idonee da parte delle aziende, per chiedere la garanzia riguardante sicurezza sia per i mezzi utilizzati che per le continue aggressioni al personale.

Le richieste riguardano, inoltre, anche l’incremento dei salari di almeno €150 netti uguali per tutti. Aumenti dovuti all’andamento inflazionistico che i contratti nazionali, firmati dai sindacati confederali, non riescono a garantire il proprio potere d’acquisto.

L’adesione è risultata molto elevata, in particolare su Milano con la chiusura delle linee M1, M2 e M3 e l’adesione massiccia dei lavoratori sulle linee di superfice.

Il Partito Comunista esprime vicinanza alle lotte dei lavoratori per poter ottenere diritti essenziali. La lotta dei lavoratori autoferrotranvieri è e deve essere la lotta di tutti i lavoratori contro il carovita e le politiche di guerra. Investire sul servizio pubblico universale e incrementare i salari di una categoria trascinata ormai da troppo tempo verso il basso della dinamica salariale e dei diritti!

La lotta dei lavoratori autoferrotranvieri è e deve essere la lotta di tutti i lavoratori per pretendere salari adeguati al costo della vita e per estendere la lotta a tutte le categorie che sfoci verso una mobilitazione ancora più ampia ed estesa che migliori la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori.

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