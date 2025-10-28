Comunicato del Comitato Centrale – 28 Ottobre 2025

Il Comitato Centrale del Partito Comunista, riunitosi il 25 ottobre 2025, ha votato all’unanimità la posticipazione di un anno del V Congresso Nazionale, che si sarebbe dovuto tenere il prossimo anno, e ha contestualmente deliberato di convocare la Conferenza Nazionale di Organizzazione entro il 2026.
Nella stessa seduta è stata approvata la proposta dell’Ufficio Politico di nominare il compagno Matteo Di Cocco Vicesegretario.
Entrambe le proposte sono state approvate all’unanimità.

