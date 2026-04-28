MUSICA PER LA RESISTENZA – LIVORNO



Sabato 2 Maggio al Centro Culturale Artemisia di Livorno una giornata di dibattito politico, solidarietà internazionalista e iniziativa popolare.



🔴 Ore 16:30

Saluti del Vicesegretario del Partito Comunista Matteo Di Cocco e intervento del Prof. Davide Rossi, introdotto da Giovanni Tonlorenzi, sul tema:

“Imperialismo o Multilateralismo, il mondo al bivio tra guerra e pace”



Ore 18:00

Pausa caffè



🔴 Ore 18:30

Intervento dell’associazione ATTAC Livorno:

“Uscire dall’economia di guerra. Per una rivalutazione complessiva del territorio livornese. No alla Darsena Europa e alla cementificazione infinita”.



🔴 Ore 20:00 – Cena sociale



🔴 Dalle ore 21:30

Musica per la resistenza

Appuntamento presso il Centro Culturale Artemisia – Via di Popogna 43 – Livorno



🔴 Evento ad offerta libera, ad esclusione della cena. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Palestinesi in Italia per sostenere le spese legali dei detenuti ingiustamente processati nel nostro Paese.



Per informazioni e prenotazioni:

Mirko (WhatsApp) 3202152349



Una giornata di impegno, cultura e solidarietà.

Una giornata da Partito Comunista.

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