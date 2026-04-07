Giornata Mondiale della Salute: difendere la sanità pubblica contro guerra e privatizzazione

Oggi è la Giornata Mondiale della Salute, una ricorrenza che dovrebbe ricordarci quanto sia fondamentale investire davvero nella sanità pubblica, invece che nell’invio di armi nei contesti di guerra.

Oggi è la Giornata Mondiale della Salute, una ricorrenza che dovrebbe ricordarci quanto sia fondamentale investire davvero nella sanità pubblica, invece che nell’invio di armi nei contesti di guerra.

Sarebbe bello vedere ospedali pubblici ristrutturati, liste d’attesa per esami clinici ridotte o inesistenti, senza essere costretti a rivolgersi al privato per ottenere cure in tempi accettabili.

Sarebbe bello vedere ospedali pubblici ristrutturati, liste d’attesa per esami clinici ridotte o inesistenti, senza essere costretti a rivolgersi al privato per ottenere cure in tempi accettabili.

Ma purtroppo la situazione è un’altra.

Ma purtroppo la situazione è un’altra.

In Italia, la salute sta progressivamente passando dall’essere un diritto a diventare una merce, secondo un modello sempre più vicino a quello statunitense. Una sanità che vede crescere il peso delle imprese private, sia nel farmaco che nella cura, con aziende che finiscono per determinare le condizioni di accesso alle prestazioni, spesso sulle spalle dei cittadini.

In Italia, la salute sta progressivamente passando dall’essere un diritto a diventare una merce, secondo un modello sempre più vicino a quello statunitense. Una sanità che vede crescere il peso delle imprese private, sia nel farmaco che nella cura, con aziende che finiscono per determinare le condizioni di accesso alle prestazioni, spesso sulle spalle dei cittadini.