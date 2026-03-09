Costituita la Federazione Romagna

Sabato 7 marzo, a Cesena, dopo l’incontro pubblico “La Resistenza possibile”, è stata annunciata la costituzione della Federazione Romagna del Partito Comunista.

Un passo importante nel percorso di radicamento del Partito sul territorio, che rafforza la nostra presenza politica e organizzativa anche in Romagna.

La decisione di costituire la Federazione è maturata nel confronto con i compagni del territorio al termine dell’iniziativa “La Resistenza possibile”, che ha visto come relatori Leonardo Casetti (Federazione Romagna), Matteo Di Cocco (Vicesegretario del Partito Comunista), Giuseppe Canzio Visentin (Presidente del Partito) e Alberto Lombardo (Segretario Generale).

Un momento di discussione politica e organizzativa che segna l’inizio di una nuova fase di lavoro e di costruzione del Partito in questo territorio.

L’intero Partito rivolge i suoi migliori auguri di buon lavoro ai compagni e alle compagne che hanno deciso di rafforzare il nostro progetto politico anche in Romagna.

Viva il Partito Comunista!

