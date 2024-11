da Partito Comunista https://ift.tt/xAkcRLw

Cialtroni al servizio del sistema, ma ben mascherati da rivoluzionari

Condividiamo questa analisi, presente sul sito sinistra.ch fatta dal Partito Comunista – Svizzera sul “Partito Comunista Rivoluzionario” che ha annunciato il suo prossimo congresso fondativo a Roma per questo mese.

Citiamo dall’articolo:

” Nei loro verbosi e prolissi documenti, dietro una valanga di parole ammantate da una retorica marxista e rivoluzionaria, che preconizza ogni due righe l’avvento quasi messianico di una ribellione planetaria delle classi sfruttate e oppresse contro i padroni, senza prevedere alcuna gradualità , senza la minima analisi dei rapporti di forza all’interno di ciascuna nazione, tutta costellata da un estremismo becero e imbecille che non porterà a nessun risultato, se non quello di prendere in giro qualche giovane senza gli strumenti culturali necessari per capire il nefasto raggiro, ecco dietro a questa valanga di artifici retorici si inneggia alla lotta delle nuove generazioni e dei lavoratori, perché la lotta stessa magicamente materializzerà la nuova società socialista. È evidente che ci troviamo di fronte al più pericoloso massimalismo, camuffato da vigorosa intraprendenza, quando in realtà è solo e semplicemente una postura di maniera, un modo per attrarre militanti e metterli al servizio dell’imperialismo. Perché quando si chiede tutto, ora e subito, si ha la certezza assoluta che non si otterrà niente, neppure domani. ”

Trovate l’articolo completo nei commenti.