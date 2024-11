da Partito Comunista https://ift.tt/z0RByiU

Festa delle Forze Armate? C’è poco da festeggiare!

Nel giorno in cui si ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale, che ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, non possiamo accettare alcun festeggiamento, tanto più in questo momento storico in cui appare particolarmente ipocrita.

Infatti, il nostro Paese, come il resto dell’Unione Europea, asseconda il folle bellicismo di USA e NATO, perpetrato attraverso Zelensky a Kiev, mentre in Medio Oriente si assiste ogni giorno a nuovi massacri.

La giornata del 4 novembre dovrebbe essere un monito per tutti gli italiani, un’occasione per ricordare che drammi come la Prima Guerra Mondiale non dovrebbero mai più ripetersi. La nostra Costituzione stabilisce che le Forze Armate dovrebbero avere esclusivamente compiti difensivi, per tutelare l’unità, l’indipendenza e la sovranità del Paese — valori svenduti dai traditori della nostra attuale classe politica.

Noi, come comunisti, siamo oggi come sempre contro la guerra e per la pace!

