da Partito Comunista https://ift.tt/xkL30GQ

Vergogna Italiana in Arabia Saudita.

La Supercoppa italiana giocata a Riyad non è una partita di calcio, ma uno spettacolo vuoto costruito per i ricchi in un Paese che non sa cosa siano né i diritti umani né tanto meno i diritti dei lavoratori che hanno costruito quello stadio in condizioni inimmaginabili. Tutto approvato da un sistema malato che punta solo al massimo profitto, in un circo globalizzato che svuota il calcio dal suo significato originario.

Come per Mondiali in Qatar si è di nuovo svenduto tutto ciò che di più alto rappresenta lo sport in cambio di qualche milione.

Il calcio nasce nelle piazze e nelle fabbriche, dava speranza e libertà agli operai alienati dal lavoro e creava in loro senso di comunità e solidarietà, che sta alla base dell’ideologia comunista. Questo nobile sport da alcuni anni è stato venduto ai petrodollari. Giocare in Arabia Saudita, dove i diritti dei lavoratori che costruiscono gli stadi (spesso vuoti e senza atmosfera) sono calpestati, significa piegarsi al dio denaro.

La nostra lotta è per lo sport che torni ad essere del popolo, per stadi che siano spazi di aggregazione e non teatri del profitto. La Supercoppa italiana a Riyad è un insulto ai valori della solidarietà e della dignità umana, che l’Occidente sbandiera ma vìola costantemente.

#SupercoppaItaliana #Italia #serieA #calcio #sport #sportpopolare #dirittiumani