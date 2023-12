da Partito Comunista https://ift.tt/aoTZj5J

UN NUOVO EUROMAIDAN IN SERBIA

USA e NATO non contenti della disfatta in Ucraina stanno preparando un nuovo euromaidan in Serbia nel tentativo di destabilizzare il Paese e di portarlo a posizioni più vicine all’UE così da controllare direttamente le loro politiche interne ed estere.

L’opposizione filo-occidentale del movimento “Serbia non violenta” non ha riconosciuto l’esito elettorale del 18 dicembre, dopo aver perso alle politiche con poco più del 23%, contro il 46% ottenuto da Serbia progressista, di conseguenza ha tentato di ribaltare il risultato elettorale tentando un assalto violento al municipio di Belgrado.

I rivoltosi che hanno tentato l’assalto all’assemblea cittadina di Belgrado sono circa 1.200. Più di 30 sono stati arrestati per le violenze della scorsa notte, con la stampa occidentale e italiana che non ha perso tempo a dare risalto a questo evento difendendo a spada tratta i contestatori proprio come fecero con le rivoluzioni colorate in nord Africa e in Ucraina.

Ancora una volta USA, NATO e UE cercano di ribaltare il volere popolare perchè non allineato alle loro politiche volte a sostenere il morente mondo Unipolare.