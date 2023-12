da Partito Comunista https://ift.tt/2DfB4CV

PD NELLE FABBRICHE

DAGLI IMPRENDITORI E NON DAI LAVORATORI

Il PD ha deciso di tornare nelle fabbriche ma lo fa andando ad accreditarsi da Confindustria e dai grandi imprenditori, invece di cercare di riconquistare i lavoratori ascoltando i loro problemi e portando avanti le loro istanze, cosa che ci si aspetterebbe da un partito che si definisce “di sinistra”.

Invece al PD, come al solito, non importa niente dei lavoratori e del popolo e non perde occasione per dimostrarlo. La sua segretaria Elly Schlein ha deciso di umiliare i lavoratori facendo un tour nelle fabbriche per arruolare imprenditori da candidare nelle proprie liste alle prossime europee e non per portare nuovamente in parlamento la voce di chi realmente produce la ricchezza di questo paese.

In poche parole questa è l’ennesima scelta politica anti-popolare targata Schlein, in un periodo di fallimenti costanti del suo partito che lo ha portato a perdere ulteriori voti. Dopo mesi in cui ha finto di essere dalla parte del popolo, la paladina democratica ha deciso di cambiare nuovamente direzione e ritornare alla linea che ha caratterizzato il PD sin dalla sua nascita: l’odio verso i lavoratori e il completo servilismo a Confindustria.

Dopo aver abbandonato qualsiasi cenno di politica riformista ora, in vista delle prossime elezioni europee, la segretaria dem decide di rivolgersi ai moderati della sinistra liberista e agli imprenditori nel tentativo di recuperare un po’ di voti alla destra.

Il PD rimane il più grande nemico dei lavoratori e di tutto il popolo, capace di dire e fare tutto per compiacere UE e Confindustria al fine di avere qualche poltrona in più. E dire che la Schlein avrebbe dovuto essere la svolta a sinistra del PD. Un’altra dimostrazione che di democratico questo partito non ha più niente, a parte il nome.