UE PADRONA:

ANCORA LIMITI ALLA SOVRANITA’ DEI GOVERNI

L’Unione Europea non fa neanche più finta di spacciarsi per democrazia, dopo il tentativo di estromettere l’Ungheria attraverso una petizione, adesso ci riprova minacciando di colpirle l’economia solo perchè il governo Orban si è rifiutato di continuare ad inviare aiuti al dittatore ucraino Zelenskij ponendo il veto.

Un file visualizzato dal Financial Times dimostra che è in atto un piano confidenziale di Bruxelles per chiudere tutti i finanziamenti dell’UE a Budapest al fine di innescare una corsa alla valuta ungherese e provocare un crollo della fiducia degli investitori causando così una forte crisi economica all’interno del Paese.

Questo è un procedimento che si ripete ciclicamente come in Italia nel 2011 quando deposero arbitrariamente il governo Berlusconi imponendo Monti e, in parte, anche nel 2018, tutto ciò conferma come il voto popolare e i valori democratici dentro l’Unione Europea siano inviolabili solo fino a che sono in accordo con la loro volontà e non con quella del popolo.

Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto l’UE sia padrona dei governi eletti dal popolo, basta che uno dei governi esprima una posizione diversa da quella imposta da Bruxelles perchè scatti immediatamente un sistema di ritorsioni in stile squadrista.

Se non ti allinei vieni fatto fuori, questa è la democrazia in UE.