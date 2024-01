da Partito Comunista https://ift.tt/1XyUClD

IL GOVERNO CI PREPARA ALLA GUERRA

Il governo vuole abituare gli italiani a vivere in un costante clima di guerra, con lo spettro che in molti dovranno prepararsi persino a combatterla.

Il Ministro Crosetto ha iniziato a iniziato a paventare la minaccia di attacchi da parte della Russia e Cina anche nei nostri territori, polarizzando così la propaganda e spaventando tutto il popolo italiano. Per il Minstro ci sarebbero proprio i russi e i cinesi dietro le azioni per bloccare le navi dirette all’occupante sionista degli Houti, dichiarando: “Il Mondo è cambiato, l’Italia si prepari: se c’è pericolo servono i riservisti”.

Queste parole ricalcano esattamente le parole che da qualche settimana pronunciano dalla Casa Bianca e dal Regno Unito. In ogni caso se il mondo è cambiato e in peggio, le responsabilitĂ maggiori le portano Crosetto e i suoi padroni, spaventando tutto il popolo italiano e alimentando l’odio verso i popoli russi e cinesi solo per avallare la propaganda USA e NATO a cui sempre meno persone continuano a credere.