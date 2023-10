da Partito Comunista https://ift.tt/O8dUWj1

SVENDONO ANCHE TRENITALIA!

La recente proposta da parte del governo, di svendere una parte significativa di Trenitalia, una infrastruttura fondamentale, solleva serie preoccupazioni.

Questa mossa, volta a colmare brevi deficit economici, svela una visione a corto termine, piuttosto che un investimento sul futuro.

L’attuale governo (come tutti gli altri che lo hanno preceduto) hanno fatto promesse mirabolanti di crescita e sviluppo, ma ora ci troviamo di fronte a una realtà in cui le risorse nazionali sono messe in vendita per compensare promesse non mantenute e pianificazioni carenti. Questa è una questione strategica e economica, ma anche politica di identità e sovranità nazionale per chi per tanti anni ha fatto finta di essere “sovranista”.

Invece è proprio il classico approccio neoliberista, uguale al PD, che sembra emergere: mentre RFI, l’entità responsabile delle cruciali manutenzioni della rete ferroviaria, rimarrà sulle spalle dei contribuenti, i potenziali profitti di Trenitalia saranno privatizzati. In pratica, socializzeranno le perdite e privatizzeranno i profitti, un modello che ha dimostrato in passato di essere dannoso per l’interesse pubblico.

Questo non è solo un affronto al nostro patrimonio nazionale, ma una mossa che avrà ripercussioni negative sulla mobilità e sullo sviluppo del nostro Paese, nonché sulle condizioni di lavoro dei dipendenti.

Infatti la privatizzazione metterebbe le basi per le esternalizzazioni dei servizi, che vedrebbe come al solito aumenti del carico di lavoro, diminuzione degli stipendi e minore sicurezza, come il caso dei morti di Brandizzo, tutto a vantaggio del profitto privato.

TRENITALIA DEVE ESSERE PUBBLICA