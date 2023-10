da Partito Comunista https://ift.tt/4yd2V0I

CINA E RUSSIA SPINGONO PER LA PACE IN PALESTINA

L’OCCIDENTE INVECE ALIMENTA LE TENSIONI

L’occupante sionista ha iniziato nuovamente a bombardare, uccidere e distruggere la Palestina e il suo popolo, avendo ancora dalla loro parte solo la parte del Mondo Occidentale, Russia e Cina e tutta la maggioranza del mondo, che non ne può più dell’ imperialismo occidentale, hanno speso parole di distensione verso questa situazione augurandosi un immediato “cessate il fuoco”. Chiedendo subito la creazione dello Stato palestinese indipendente e sovrano, unico modo per immettersi nella via di una soluzione definitiva al problema.

Cina e Russia tramite i loro ministri degli esteri , Wang Yi e Lavrov, a margine del loro incontro hanno dichiarato: “C’è urgente bisogno di un cessate il fuoco e della consegna di aiuti umanitari a Gaza”.

Mentre l’occidente e l’UE stessa alimentano le tensioni tra Palestina e Israele, proibendo manifestazioni a sostegno del popolo Palestinese come hanno già fatto Francia, Germania, Olanda, Austria, Inghilterra e in parte anche l’Italia con minacce di arresto, Russia e Cina invece lavorano per far sì che si arrivi a una pace e come già hanno dichiarato in passato, il popolo Palestinese deve essere riconosciuto e avere una propria terra senza la continua oppressione imperialista dell’occupante sionista.