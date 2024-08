NORD STREAM 2 – ECCO IL VERO MANDANTE È 2, 2…

da Partito Comunista https://ift.tt/KAe4SCb

NORD STREAM 2 – ECCO IL VERO MANDANTE

È di questi giorni la notizia di come la Germania abbia individuato i possibili esecutori materiali del sabotaggio al Nord Stream 2, il gasdotto che avrebbe portato direttamente il gas russo in Germania e, quindi, in Europa. Un vero e proprio attentato al cuore dell’economia europea, che ha messo in ginocchio il governo tedesco, il quale aveva costruito il suo nuovo miracolo economico proprio sul gas a basso costo dalla Russia.

Facciamo un passo indietro, perché il Nord Stream 2 è stato malvisto fin dal 2018 dagli Stati Uniti, con il Segretario di Stato Rex Tillerson che dichiarò come USA e Polonia si fossero opposti alla sua realizzazione, considerandolo una minaccia alla stabilità energetica dell’Europa (e qui potremmo già chiederci cosa importasse agli statunitensi della nostra stabilità energetica).

Alla sua realizzazione si sono opposti anche l’ex Presidente ucraino Poroshenko (colui che firmò l’impegno di Kiev ad entrare in UE e NATO), Mateusz Morawiecki, ex presidente polacco, Donald Tusk, allora presidente del Consiglio europeo, oltre a Donald Trump e Boris Johnson. Nel febbraio 2022, Biden stesso affermò di essere in grado di abbattere il Nord Stream 2 anche se l’infrastruttura era sotto controllo tedesco. Se non bastasse, Victoria Nuland, durante un’audizione al Senato, disse: «[…] penso che l’amministrazione sia molto soddisfatta di sapere che il Nord Stream 2 sia ora “un pezzo di metallo in fondo al mare”».

Sembra impossibile, vero? Potrebbe sembrare una storia di fantasia e invece, potete trovare tutto anche su Wikipedia, con tutti i riferimenti del caso e poi date fate un’analisi della situazione geopolitica a est del nostro continente, dal 2014 ad oggi.

Per quanto riguarda il governo tedesco, ci permettiamo solo di dare un consiglio: va bene cercare di arrestare gli esecutori materiali, ma sarebbe opportuno guardare oltre l’Atlantico e andare a cercare il vero mandante!

