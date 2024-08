LA GERMANIA CHIUDE I FINANZIAMENTI PER LA GUERRA DI A…

da Partito Comunista https://ift.tt/I8Xe2hL

LA GERMANIA CHIUDE I FINANZIAMENTI PER LA GUERRA DI ZELENSKY

Il supporto all’Ucraina e la guerra contro la Russia stanno pesando drasticamente sull’economia tedesca, che è trainante per tutta l’Europa, rischiando di mandare letteralmente a gambe all’aria l’intero sistema economico. A ciò si aggiungono nuove rivelazioni sul sabotaggio del Nord Stream 2, la più grande infrastruttura energetica della Germania, ad opera degli ucraini, che nel settembre 2022 lo fecero saltare in aria danneggiando più di tutti la Germania stessa e l’economia europea.

Ora lo stato tedesco punta a una “netta rimodulazione” degli aiuti militari all’Ucraina, che si ridurranno di quasi la metà nel bilancio del 2025 rispetto all’anno precedente. Sono infatti 4 i miliardi che la Germania stanzierà per l’Ucraina, a fronte dei 7,5 miliardi stanziati nel 2024.

L’Unione Europea aveva stanziato nel 2022 una cifra di 38 miliardi di euro in aiuti militari, di cui 28 miliardi provenienti dalla Germania (23 miliardi in contributi e 5 miliardi in forniture militari). La Germania è quindi costretta a chiudere l’enorme rubinetto degli aiuti all’Ucraina. La recessione tedesca è dettata dalla rottura degli accordi energetici con la Russia, mantenuti grazie al “Nord Stream” e al miracolo economico dell’era Merkel, fondato sul gas russo a basso costo che permetteva alla Germania di essere competitiva a livello industriale. Come è già risaputo, quando arretra l’economia tedesca, arretra anche quella italiana.

Di fatto, stiamo osservando in silenzio una guerra di cui nessuno parla: la “guerra economica” della Germania (e dell’Europa intera) contro gli Stati Uniti, supportati dalla Gran Bretagna, che puntano a ridimensionare i loro partner commerciali e alleati per scaricare sugli altri la propria crisi.

Se la grande e forte Germania smette di riempire Zelensky di soldi, perché dovrebbe farlo l’Italia, che a fatica riesce a mantenere se stessa? Scommettiamo che, dopo questo taglio da parte del governo Scholz, toccherà anche a noi mettere più soldi?

QUESTO CONFLITTO NON SOLO PORTERÀ ALTRA GUERRA E VIOLENZA IN EUROPA, RISCHIANDO DI COINVOLGERE TUTTO IL CONTINENTE, MA NELLA MIGLIORE DELLE IPOTESI CI LASCERÀ SENZA SOLDI PER LA SANITÀ, LA SCUOLA E TUTTO IL SISTEMA SOCIALE, PER SEGUIRE UNA GUERRA PER PROCURA IMPOSTA DA USA, UE E NATO!

