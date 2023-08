da Partito Comunista https://ift.tt/aX7ICmn

Non dobbiamo inventarci niente di nuovo, non serve eclettismo e non serve chi cerca il sesso degli angeli.

Per fortuna prima di noi ci sono stati dei giganti che hanno tracciato già la strada, basta riprendere il cammino.

“Non si persegue il progresso per costruire belle fabbriche, ma per fare belle persone. A che serve il progresso se fa poveri, schiavi e morti?

Il CAPITALISMO non è progresso, è sfruttamento di una classe sull’intero pianeta.”

Ernesto “Che” Guevara.