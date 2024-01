da Partito Comunista https://ift.tt/D1NFtC2

META’ DELLA RICCHEZZA ITALIANA E’ IN MANO AL 5% DELLE FAMIGLIE

Oramai non si vergognano più neanche a scriverlo, molti quotidiani in questi giorni ammettono candidamente che la “ricchezza, in Italia è in mano al 5% delle famiglie”, cioè che il restante 50% è risuddiviso tra il 95% delle rimanente persone.

Un dato sconcertante, riportato dalle nuove statistiche sperimentali trimestrali sui conti distributivi della ricchezza delle famiglie italiane pubblicate dalla Banca d’Italia, Bankitalia inoltre sostiene che le famiglie meno abbienti possano contare principalmente sul possesso dell’abitazione mentre quelle più benestanti detengano un portafoglio più diversificato in azioni, depositi, polizze con il 50% della popolazione più povera che ha meno dell’8% della ricchezza totale.

I ricchi diventano sempre più ricchi e al resto della popolazione lasciano solamente le “briciole”, spesso lo stretto necessario per sopravvivere, aiutati sempre dai governi che continuano a fare solamente i loro interessi trovando sempre nuovi modi per peggiorare la vita del popolo e dei lavoratori tagliando i fondi su sanità pubblica, istruzione e welfare, favorendo le delocalizzazioni e la diminuzione progressiva di tutti i diritti dei lavoratori a favore dei grandi industriali e dei grandi gruppi multinazionali.

Il sistema capitalista porta inevitabilmente a questo, per questo non basta un cambio, serve una rivoluzione.