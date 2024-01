da Partito Comunista https://ift.tt/kCdX6VL

MELONI: SOLDI ALLA GUERRA E NON ALLA SANITA’

Il Governo Meloni continua ubbidire ai diktat di USA, NATO e UE danneggiando gravemente il proprio popolo, impoverendolo sempre di più e finendo di distruggere completamente lo stato sociale.

Così si viene a conoscenza che mentre l’Italia parteciperà allo stanziamento di oltre 20 miliardi di Euro per continuare a sostenere la dittatura di Zelenskij, il maxi investimento da 1,2 miliardi per sostituire i macchinari per le TAC, ecografie e rinosanze magnetiche desueti slitterà al 2026 per mancanza di fondi.

L’acquisto di ben 3100 macchinari che servono per salvare le vite dei cittadini non arriveranno per altri due anni, favorendo così la sanità privata a cui sempre più persone sono costrette a rivolgersi indebitandosi e facendo molti sacrifici, il tutto per aver deviato fondi alla continuazione di una guerra in cui il nostro Stato partecipa attivamente violando costantemente la nostra costituzione.

Il governo Meloni preferisce inviare armi e soldi a Zelenskij invece di prendersi cura della salute e il benessere dei propri cittadini, piegandosi ogni giorno ai voleri di USA, NATO e UE