da Partito Comunista https://ift.tt/F9GLzs7

L’AFRICA SI RIBELLA ALL’OCCIDENTE

Gli avvenimenti degli ultimi tempi in Africa dimostrano che la maggioranza del continente sia in procinto di staccarsi dal giogo dell’ occidente che per secoli li ha schiavizzati e colonizzati depredandoli di ogni loro risorsa naturale.

L’occidente ha sempre cercato di mantenere nella più totale povertà i popoli africani e chi ha provato in passato a mettersi contro USA e Paesi Europei cercando di togliere dalla povertà e dallo schiavismo il proprio popolo è stato velocemente assassinato come successo con Thomas Sankara in Burkina Faso Lumumba e tanti altri

Dopo gli ultimi avvenimenti in Niger che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla Francia di Macron, Burkina Faso e Mali hanno annunciato che qualsiasi tentativo di reintegrare l’ex presidente del Niger Mohamed Bazoum con l’uso della forza sar considerato come una “dichiarazione di guerra”, mentre la Guinea ha già riconosciuto il nuovo presidente.

Gli avvertimenti di Burkina Faso e Mali arrivano dopo che i leader dell’Africa occidentale, sostenuti da USA e NATO, hanno imposto sanzioni finanziarie al Niger e hanno spinto per un potenziale uso della “forza” per restaurare Bazoum, eletto “democraticamente” si dimenticano di dire che ha votato solo il 25% della popolazione quindi è stato eletto con poco più del 12%. Un ex presidente fantoccio, al soldo della Francia e giustamente deposto.

Entrambe le nazioni hanno anche fortemente respinto le “sanzioni illegali, illegittime e disumane” che, secondo loro, hanno un impatto sui cittadini e sulle autorità del Niger.

Anche il presidente della Guinea Mamady Doumbouya, ha pubblicamente respinto le sanzioni.

Il Presidente a interim del Burkina Faso Traoré, al Vertice Russia-Africa a San Pietroburgo inoltre aveva dichiarato durante il suo lungo intervento che i Capi di Stato Africani devono smettere di essere marionette dell’imperialismo occidentale.

UN CONTINENTA STA RIALZANDO LA TESTA, E A FARNE LE SPESE È IL MONDO MORENTE UNIPOLARE DELL’OCCIDENTE, MENTRE UN NUOVO MONDO MUTLIPOLARE CON SVILUPPO E RISPETTO PER TUTTI STA NASCENDO