da Partito Comunista https://ift.tt/XaVf4MD

ELON MUSK (TESLA) TRUFFA I SUOI CLIENTI

Il finto ecologismo a solo scopo di profitto per le grandi multinazionali sta ingannando tutto il mondo, soprattutto i giovani e lo fa con ogni mezzo, dal terrorismo mediatico a varare leggi insensate che danneggiano solamente le fasce più povere della popolazione per finire a inventarsi nuove patologie come “l’eco-ansia”.

In tutto questo processo, le aziende per vendere meglio il loro prodotto “eco sostenibile” hanno anche iniziato a truffare i consumatori, nascondendo malfunzionamenti o nascondendo i reali dati sui consumi e sull’impatto ambientale. Così Tesla avrebbe creato team di lavoro proprio per nascondere i malfunzionamenti delle auto. Ossia batterie che non coprono la distanza promessa e l’impossibilità di avere un appuntamento con il centro assistenza. Un lungo reportage pubblicato dalla Reuters mette sul banco degli imputati la Tesla e le sue vetture elettriche. E denuncia la creazione di un ‘team segreto’ con l’intento di annullare il maggior numero possibile di reclami e richieste d’assistenza..

Queste truffe ai danni dei cittadini che sono stati convinti dalla propaganda (e dalle leggi finto green) dimostrano che alle grandi multinazionali non interessi le sorti del Pianeta ma solo fare ancora più profitto obbligando la popolazione a cambiare ogni articolo sia leggermente datato in nome di una “politica green per salvare il Pianeta” e non c’è da stupirsi se sono arrivati addirittura ad inventarsi l’eco ansia.