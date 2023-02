from Partito Comunista https://ift.tt/siS9tM0

LA NATO VUOLE ALTRE GUERRE

La NATO vuole iniziare un’altra guerra, dopo quello che sta avvenendo in Ucraina, vuole esportare il conflitto ancora più a est.

L’organizzazione che controlla direttamente anche le politiche estere italiane ha deciso di attaccare anche la Cina e lo fa attraverso le parole del suo Segretario Generale Stoltenberg durante un incontro con il premier giapponese Kishida: “Guerra oggi in Europa, domani forse in Asia”

“Pechino osserva con attenzione cosa sta accadendo oggi in Ucraina e questo potrà influenzare le sue decisioni future: ciò che accade oggi in Europa potrà accadere domani in Asia”. Giappone e Nato concordano che la sicurezza nell’area transatlantica e dell’indopacifico è “interconnessa” e che la guerra in Ucraina non è una sfida “solo europea”.

La NATO è un’organizzazione intergovernativa nata nel 1949 che fino ad oggi ha portato avanti moltissime guerre dalla sua nascita fino ad oggi, molte delle quali in maniera illegale, tra cui: la guerra illegale contro l’Iran (1953); la guerra illegale contro l’Egitto (1956); la guerra illegale contro Cuba (1961): dopo la rivoluzione nei Caraibi, la guerra illegale contro il Vietnam (1964), con la menzogna sul golfo del Tonchino e la manipolazione dei media, la guerra illegale contro il Nicaragua (1981); la guerra illegale contro la Serbia (1999), col bombardamento del Kosovo, il 24 marzo, e la Nato che si trasforma (definitivamente) da alleanza locale a scopo difensivo in alleanza aggressiva globale; la guerra illegale contro l’Iraq (2003) per finire con le guerre più vicine ai giorni nostri con la guerra illegale contro la Libia (2011) e la guerra illegale contro l’Ucraina (2014), con dell’ampliamento a est della Nato.

Questi sono solo alcuni esempi delle operazioni di guerra che ha portato avanti.

La NATO è un’organizzazione che porta solamente guerra ovunque vada e il nostro paese ne è completamente succube, costretto a spendere il 2% del proprio pil ogni anno per sovvenzionarla.

Fuori l’Italia dalla NATO

Fuori la NATO dall’Italia.

Subito.