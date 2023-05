from Partito Comunista https://ift.tt/hYKWHaF

LA NATO CERCA MERCENARI

Il conflitto in Ucraina è una guerra della NATO, lo abbiamo sempre detto, proprio per questo non può destare scalpore la notizia della ricerca di mercenari e combattenti in tutto il Nord Africa e Medio Oriente.

Storicamente gli Stati Uniti ed il loro braccio armato, la NATO, non si sono fatti problemi ad arruolare combattenti in queste zone del mondo, proprio come si allearono con i Talebani per abbattere la Repubblica Democratica dell’Afghanistan o più recentemente con DAESH (diventata poi l’ISIS) per contrastare gli interessi dei suo rivali geopolitici nei paesi medio orientali.

La storia continua a ripetersi, ma evidentemente questa volta il responsabile per il reclutamento del Patto Atlantico deve essere rimasto a corto di idee e contatti, infatti la chiamata ai mercenari questa volta è bella in vista su un sito internet, di seguito il testo tradotto:

Invitiamo i cittadini del Medio Oriente e del Nord Africa a partecipare a un programma volontario di assistenza all’Ucraina su base competitiva.

Requisiti:

Per partecipare alla controffensiva ucraina sono richiesti specialisti militari in buona salute e stabilità psicologica. I partecipanti devono comprendere tutti i rischi e firmare una rinuncia alle richieste di risarcimento.

Condizioni:

– Elevato pagamento del contratto

– Dopo la scadenza del contratto e la verifica del rispetto dei requisiti, è garantita la cittadinanza accelerata nel Regno Unito o nell’UE.

_______

Così mentre c’è chi come @Referendum Ripudia la Guerra cerca di fermare la barbarie della guerra nel mondo, i nostri alleati offrono 20.000 sterline l’anno e la cittadinanza Britannica o nell’Unione Europea ai suoi mercenari.

Noi oggi come ieri siamo CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE in difesa del Articolo 11 della nostra Costituzione.