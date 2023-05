from Partito Comunista https://ift.tt/9aWbdts

SAPEVO CHE IL PONTE ERA A RISCHIO CROLLO

«Perché non ci ho pensato, perché abbiamo creduto che non fosse necessario, perché così dicevano gli altri, i competenti… E invece dovevamo intervenire come è stato fatto adesso, mettendo in sicurezza le strade, i ponti, le gallerie»

In questa tragiche parole troviamo la conferma di come la gestione di Atlantia della rete autostradale italiana sia stata totalmente responsabile della tragedia del Ponte Morandi di Genova.��Con almeno 8 anni di anticipo si sarebbero potute evitare 43 vittime, 11 feriti e 566 sfollati mentre invece tutto continuò nella totale incuria ed abbandono della manutenzione del ponte simbolo del capoluogo ligure ed in tutte le altre infrastrutture del paese, mentre la famiglia Benetton continuava ad incassare ogni singolo pedaggio, euro dopo euro.

Alla luce di tutto ciò ci chiediamo ancora come sia stato possibile non ESPROPRIARE le Autostrade ad Atlantia ma bensì premiarli riacquistandole a peso d’oro, con milioni di euro di manutenzione da fare a carico dei cittadini.