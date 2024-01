da Partito Comunista https://ift.tt/DFGJ64w

LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI

La legge non è uguale per tutti, i ricchi hanno sempre un trattamento privilegiato e sempre più spesso riescono a non pagare per i loro crimini, così come è successo per la famiglia Benetton per la strage del Ponte Morandi a Genova, anche per la strage di Viareggio (LU) i veri colpevoli riusciranno a farla franca.

Dopo ben 15 anni la cassazione ha confermato le condanne per la strage di Viareggio che nel 2009 causò la morte di 32 persone. 15 anni in cui i familiari delle vittime hanno chiesto invano giustizia, mentre i veri colpevoli continuavano ad arricchirsi ed essere protetti dalle istituzioni.

Infatti il maggior responsabile della strage, l’ex AD di FS e RFI Mauro Moretti potrebbe non farsi neanche un giorno di carcere grazie all’abbassamento della pena che i giudici hanno sancito. “Il ricalcolo della pena evita il rischio degli arresti – spiega l’avvocato difensore, Ambra Giovene -. Il carcere non lo rischia sicuramente: la riduzione della pena che potrebbe essere comminata a Firenze la farà scendere, non sarà più pari a cinque anni”.

La Legge non è uguale per tutti, i ricchi hanno sempre un canale privilegiato che eviterà loro di pagare per le loro colpe e le 32 vittime e le loro famiglie non avranno giustizia.

Socialismo o Barbarie