da Partito Comunista https://ift.tt/5sVKpOw

IL MONDO SI RIBELLA AGLI USA

Il Mondo Unipolare sta velocemente perdendo il suo dominio sul mondo intero, adesso gli USA non sono più intoccabili come lo erano fino a qualche anno fa e le loro politiche imperialiste fanno sempre meno paura. Anche il Sud Africa si sta ribellando e infatti 47 avvocati sudafricani stanno preparando una causa contro Stati Uniti e Regno Unito per complicità nei crimini di guerra dell’occupante sionista. “Gli Stati Uniti devono ora essere ritenuti responsabili per i crimini che hanno commesso”, afferma Wikus Van Rensburg, che capeggia il team di avvocati e ha ricevuto sostegno da colleghi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. “Nessuno ha ritenuto gli Stati Uniti responsabili per i crimini commessi in Iraq, poiché alla questione non è stata data l’importanza necessaria, dice van Rensburg ad Anadolu“.

Questo avviene a pochi giorni dalla causa che lo stesso Sud Africa ha portato alla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio contro l’occupante sionista.

Questo è un chiaro segnale da parte del Mondo Multipolare che non teme più l’arroganza e l’imperialismo marcato USA e NATO