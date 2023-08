da Partito Comunista https://ift.tt/vg9RKI2

LA FRANCIA MINACCIA DI FARE LA GUERRA AL NIGER

La Francia minaccia con sanzioni ma anche con interventi militari il Niger colpevole di non voler più vendere l’uranio al governo di Macron.

L’uranio del Niger è molto importante per lo Stato francese, oltre il 50% del minerale estratto viene esportato per alimentare le centrali nucleari d’oltralpe e senza questo approvvigionamento continuo Macron non potrebbe più soddisfare il fabbisogno energetico del proprio Paese, soprattutto adesso con le nuove misure finto ecologiste volute dall’UE.

La Francia così si prepara a reagire in ogni modo possibile per difendere i “propri interessi nazionali”, azioni militari comprese come afferma direttamente Macron: ” la Francia, non tollererà nessun attacco contro i propri interessi “.

Intanto sono scattate, contro il Niger, immediate sanzioni, comprendenti il blocco delle transazioni economiche, la chiusura dei confini aerei e terrestri e l’applicazione di una ” no fly zone “.

Questo è il modus operandi dell’occidente targato USA e UE, colonizzare e costringere interi Stati a piegarsi al proprio volere, in Niger l’80% della popolazione non ha accesso all’elettricità e nel mentre la Francia continua a rubare i loro mineral.

Dopo il colpo di Stata che ha deposto il presidente fantoccio messo li dalla Francia si sono svolte imponenti manifestazioni popolari a favore del colpo di Stato, contro la Francia e che hanno scandito canti e slogan contro la politica coloniale.

L’imperialismo e il colonialismo occidentale sta crollando, sempre più Nazioni si stanno ribellando e stanno aderendo a un nuovo mondo Multipolare tra Paesi che si rispetta e con reciproci vantaggi. Lontano dall’arroganza del mondo unipolare targato USA contro i traditori venduti che hanno svenduto le ricche risorse africane in cambio di qualche briciola.