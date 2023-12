da Partito Comunista https://ift.tt/3Lsu68b

ITALIA IN AIUTO DELL’OCCUPANTE SIONISTA

IN GUERRA IN APPOGGIO AGLI USA

L’Italia continua a violare l’articolo 11 della nostra costituzione prendendo parte a missioni di guerra in appoggio agli USA, per favorire la continuazione del genocidio che l’occupante sionista sta perpetuando a Gaza. Il tutto nel vergognoso silenzio dei nostri media che preferiscono distrarre il popolo con notizie false o futili, negandoci un’informazione seria e veritiera.

Infatti il governo di Giorgia Meloni sta mandando navi da guerra nel Mar Rosso meridionale e nel Golfo di Aden sotto il silenzio generale. Senza alcun avvertimento, il governo italiano sta quindi partecipando all’operazione militare voluta e guidata dagli Usa “Guardian of Prosperity” contro gli Houthi nello Yemen. Questi ultimi avevano dichiarato qualche settimana fa che avrebbero impedito alle navi dirette verso Israele la navigazione finché non avrebbero interrotto il massacro del popolo palestinese.

Gli USA insieme a Italia, Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia , Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles, Spagna si sono mossi immediatamente per spostare in massa navi da guerra a ridosso dell’Iran, rischiando di far degenerare la situazione creando un nuovo conflitto in quella zona.

Chi tenta quindi di fermare o solo rallentare il genocidio del popolo palestinese viene attaccato immediatamente dalla NATO e dai suoi sudditi, che allo stesso tempo si voltano dall’altra parte di fronte agli orrori che avvengono ogni giorno a Gaza. Dal 7 ottobre infatti Israele ha sganciato 29.000 bombe, più di quante ne hanno sganciate Usa e UK in Iraq in tutto il 2003.