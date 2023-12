da Partito Comunista https://ift.tt/0XLKphO

FINE DEGLI AIUTI A ZELENSKIJ DAGLI USA

Gli USA mettono la parola fine agli aiuti a Zelenskij per permettergli di continuare la guerra. Nonostante il volere del Presidente Biden e dei democratici di continuare a inviare armi e denaro al dittatore Ucraino, il congresso statunitense approverà solo l’ultimo pacchetto di aiuti.

Zelenskij pochi giorni fa, dopo essere stato ospite all’insediamento di Milei in Argentina, era volato in USA per chiedere altri 60 Miliardi di dollari per la continuazione della guerra, ottenendone però solamente 200 milioni dall’ultimo pacchetto.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller alla domanda di un giornalista che chiedeva se l’amministrazione di Biden stesse valutando delle linee di finanziamento straordinarie, ha risposto:

“Non esiste una pentola magica a cui possiamo attingere se il Congresso non approva questo disegno di legge. Non è così che funzionano i finanziamenti pubblici. Ci sono flussi di finanziamento a cui possiamo attingere. Abbiamo utilizzato questi flussi di finanziamento. Li abbiamo quasi esauriti e nelle prossime settimane li esauriremo completamente, ed è per questo che abbiamo bisogno che il Congresso agisca”.

Persino gli USA stanno abbandonando il dittatore Ucraino, sintomo che i loro interessi di guerra si sono spostati sul fronte medio orientale con l’appoggio incondizionato all’occupante sionista nel genocidio del popolo palestinese.