ITALIA AL SERVIZIO DEI GRANDI POTENTI

Da quanto è stata introdotta la moneta unica il nostro Paese è diventato completamente schiavo dei diktat imposti da Bruxelles grazie anche a tutti i governi compiacenti che si sono susseguiti e hanno portato avanti le medesime politiche impoverendo gradualmente il popolo, di anno in anno.

Negli ultimi 20 anni i soldi per il popolo, per il welfare, per la sanità pubblica sono diminuiti vertiginosamente, sempre con la solita scusa del “ce lo chiede l’Europa” o della mancanza di denaro per poter attuare le manovre volte a migliorare la vita dei cittadini.

Infatti gli stipendi dei lavoratori sono addirittura diminuiti del 3% dal 1990 a oggi; l’Italia è stata totalmente deindustrializzata grazie alle politiche di delocalizzazione e all’abolizione (opera del PD) dell’articolo 18; la Sanità Pubblica riceve sempre meno finanziamenti a favore di quella privata ed è stata quasi completamente smantellata in tutto il Paese, così come l’istruzione pubblica; per finire hanno innalzato sempre di più l’età pensionabile, portandola fino all’indegna quota 104.

Mentre dicevano al popolo di non avere abbastanza denaro, i nostri governanti e l’UE però hanno trovato i soldi per salvare le banche in bancarotta, per finanziare guerre in tutto il mondo, tra cui 10 miliardi di euro inviati al dittatore Zelenskij.

Adesso supportano attivamente l’occupante sionista nel genocidio del popolo palestinese riempiendo di commesse decennali l’industria degli armamenti.

L’UE ha distrutto il nostro popolo, impoverendolo sempre di più, spacciando il tutto per “democrazia”, proprio come fece con il popolo greco, condannandolo alla rovina.