da Partito Comunista https://ift.tt/XaWRoEK

FINTO GREEN: LA MELONI ALZA I LIMITI DI ELETTROSMOG

La fandonia del “Green” ormai è nota a tutti: i nostri governanti, in combutta con grandi multinazionali e industriali, hanno introdotto misure per la salvaguardia dell’ambiente solo per arricchirsi, infatti niente di quello che ci hanno imposto va veramente a beneficio dell’ambiente o porta alla riduzione dell’inquinamento.

La Meloni e il suo governo hanno approvato un emendamento al Ddl Concorrenza che consente l’innalzamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici. I valori passano “in via provvisoria e cautelativa”, si legge nel testo, dagli attuali 6 volt metro (V/m) a 15.

Gli studi sui campi elettromagnetici sono ancora in corso e la comunità scientifica concorda sul fatto che siano necessari ulteriori approfondimenti; secondo altre ricerche l’esposizione a campi elettromagnetici troppo elevati implicherebbe rischi per la salute, come cancro, riduzione della fertilità e perdita di memoria. Allarmismo? Si ricordi che nel 2011 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondale della Sanità ha classificato le onde non ionizzanti a radiofrequenza come “possibili cancerogeni”.

Stanno barattando nuovamente la salute del popolo con gli interessi delle grandi multinazionali, da una parte imponendoci misure insensate in nome del “green”, dall’altra avvelenandoci per compiacere i potenti di turno facendoli arricchire ulteriormente. Così anche le case farmaceutiche avranno il loro tornaconto personale e il cerchio si chiude.