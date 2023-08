da Partito Comunista https://ift.tt/2TLEsIl

ERNST THÄLMANN

Molti credono ancora oggi che Adolf Hitler venne appoggiato dalla totalità del popolo tedesco e soprattutto che ai suoi tempi in Germania non ci fu neanche l’ombra della resistenza.

Non fu così…

Ernst Thälmann, nato ad Amburgo del 1886, fu il segretario del KPD, il Partito Comunista Tedesco.

Da subito prese le difese delle fasce popolari più deboli lottando al loro fianco e riuscendo a mobilitare grandi masse di lavoratori.

Fu proprio questo a spaventare la classe padronale e dirigente tedesca, che si rivolse ad Hitler.

Quando nel 1932, Hitler prese il potere (anche grazie agli opportunisti socialdemocratici SPD), Thälmann venne subito arrestato e il KPD venne VIETATO.

Dopo anni di totale isolamento, Thälmann venne ucciso nel campo di Buchenwald, il 18 Agosto del 1944.

Il Partito Comunista ribadisce a gran voce : IL NAZISMO e IL FASCISMO non sono e non furono altro che i cani da guardia del potere capitalista, il cui principale scopo fu quello di abbattere ogni volontà difesa della libertà e dei diritti della classe operaia.

ESATTAMENTE COME STA SUCCEDENDO OGGI IN UCRAINA.

IL NAZISMO E IL FASCISMO SONO NEMICI DEI LAVORATORI.

ANTIFASCISMO È ANTICAPITALISMO