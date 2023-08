da Partito Comunista https://ift.tt/NZ6h4bL

VOGLIONO TOGLIERCI L’AUTO, OLTRE LA CASA E I RISPARMI

Lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se lavorassimo un giorno in più.

Questo era lo spot pubblicitario ripetuto da Romano Prodi (ma anche da tutto il parlamento ) più di venti anni fa per convincere gli italiani ad accettare l’Euro.

Dopo più di vent’anni i risultati della moneta unica si sono rivelati disastrosi, sopratutto per i lavoratori italiani che vedono ogni anno diminuire drasticamente il loro potere d’acquisto a causa dell’innalzamento dei prezzi di tutti i beni e alla diminuzione degli stipendi (in Italia i lavoratori guadagnano in media il 3% in meno rispetto al 1990).

Un dato che colpisce particolarmente è quello del costo delle auto rispetto agli stipendi, negli anni 70 una utilitaria si sarebbe potuta comprare con 5 mensilità, all’inizio del 2000 prima dell’euro ci sarebbero voluti 6 mensilità e mezzo, oggi ci vogliono oltre 10 mensilità in crescita costante.

In fondo l’obiettivo è quello di ridurre il parco auto, non offrendoci trasporto pubblico efficiente e gratuito, ma non rendendoci più possibile comprarci un’auto nuova.

Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto l’Euro e l’Unione Europea abbiano nuociuto a tutto il popolo italiano impoverendolo sempre di più e tenendolo schiavo grazie ai diktat imposti da Bruxelles.

È ORA DI USCIRE DALL’UE VERSO UN MONDO MULTIPOLARE.