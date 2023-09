da Partito Comunista https://ift.tt/Xs45HnF

Dopo l’imbarazzante sconfitta alle elezioni parlamentari del 3 aprile di quest’anno, Sanna Marin si unirà allo staff dell’Istituto Tony Blair.

Non è un caso che l’eroina della sinistra occidentale neo imperialista si associ a tali persone. Tony Blair è stato il fautore della deriva ideologica del Partito Labourista, diventato europeista liberista e servo della NATO.

Tony Blair si unì agli Stati Uniti nell’invasione illegale dell’Iraq, con la scusa poi confutata di eliminare il pericolo delle “armi di distruzione di massa” poi mai trovate. La guerra in Iraq arrivò a costare 8 miliardi e mezzo di sterline per il popolo britannico.

I comunisti dei Paesi occidentali devono cercare di fare capire che la sinistra imperialista fa gli interessi delle multinazionali e non del popolo.

Una sinistra che, come in Italia, è la stessa cosa della destra, infatti quando sono al governo fanno le stesse politiche e all’opposizione fanno la voce grossa solo per accaparrare voti