FALLISCONO INTERE CITTÀ

MA I GOVERNI PREFERISCONO INVIARE DENARO A ZELENSKIJ

In Inghilterra la città di Birmingham ha dichiarato bancarotta a causa della mancanza di denaro e dell’ammontare dei debiti dell’amministrazione comunale affermando che non ha risorse per finanziare i suoi obblighi di parità retributiva e ha un divario di 87 milioni di sterline nel suo bilancio attuale.

La città di Birmingham è la seconda città più grande dell’Inghilterra, come da noi potrebbe essere Milano, è fallita senza che il governo centrale inglese abbia potuto far nulla per invertire la loro sorte, troppo impegnato ad inviare denaro, armi e carri armati Challange 2 al dittatore ucraino Zelenskij.

Questa situazione potrebbe avvenire in breve tempo anche nel nostro Paese visto come si sta comportando il governo Meloni che per continuare a finanziare i neo-n4zisti ucraini ha già iniziato a tagliare sulla Sanità Pubblica, Scuola e Pensioni mettendo a rischio di bancarotta anche le più importanti città italiane.