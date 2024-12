da Partito Comunista https://ift.tt/emfsguH

TAVARES SI È DIMESSO

Alla fine è arrivata la conferma: Carlos Tavares, fino a poco tempo fa CEO di Stellantis (nata dalla fusione tra FCA-FIAT e PSA-PEUGEOT), si è dimesso. Non parleremo della sua ricca buonuscita, guadagnata sulle spalle dei lavoratori italiani mandati a casa.

Non parleremo di come l’indotto industriale sia stato completamente smantellato, già messo a dura prova dalle scellerate politiche industriali di quella che fu la FIAT. Non parleremo di come il Parlamento italiano provi, tardivamente, a chiamare John Elkann per chiarire i progetti futuri.

Quello che vogliamo dire con forza è che, fino a quando gli interessi di pochi continueranno a prevalere, puntando esclusivamente al massimo profitto e ignorando chi quella ricchezza la crea ogni giorno, nulla cambierà.

Il problema non è solo Tavares o Elkann: il vero problema è l’assenza di uno Stato forte che, dopo aver dilapidato miliardi in aiuti economici, non sia in grado di imporre il mantenimento occupazionale e garantire qualità del lavoro e retribuzioni adeguate.

Quello di cui l’Italia ha bisogno è il controllo della politica sull’economia, e non di rimanere subordinata ai capricci del “ricco di turno”, che decide vita e morte della nostra industria.

Socialismo o Barbarie!

