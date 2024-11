da Partito Comunista https://ift.tt/hi5Jylz

Signora Bruck, con tutto il rispetto, riteniamo che sia fondamentale ricordare ogni genocidio, non per creare una gerarchia di tragedie, ma per riconoscerne l’unicità e promuovere la consapevolezza contro ogni forma di discriminazione e violenza. La Shoah, così come altri genocidi storici – dai nativi americani agli armeni, fino agli eventi più recenti in Ruanda – rappresenta una ferita profonda per l’umanità. Ogni memoria va rispettata e coltivata affinché si possa imparare dal passato e combattere l’ingiustizia in tutte le sue forme.

Come Partito Comunista ci siamo battuti e ci battiamo tutt’ora contro le discriminazioni dei lavoratori ebrei, nostri fratelli, ma ci domandiamo: che senso ha ricordare una tragedia per negarne altre? Crediamo che il valore della memoria debba essere un punto di unione e non di divisione, riconoscendo e dando voce a tutte le vittime di ingiustizie e discriminazioni.

Non possiamo infine ignorare le attuali tragedie, come le morti di centinaia di migliaia di persone innocenti nella Striscia di Gaza, causate da un conflitto che richiede una soluzione urgente e giusta. È nostro dovere denunciare ogni forma di violenza indiscriminata, continuando a lavorare per la pace e l’uguaglianza tra i popoli.