SANITÀ ALLO SBANDO, IN ITALIA NON ABBIAMO NEMMENO LE STECCHE PER INGESSARE!

Una fotografia vera e propria dello stato della sanità in Italia, un paese che corre sempre più velocemente verso il baratro e che, oltre a svendersi pezzo dopo pezzo, continua a distruggere quel poco di buono che era rimasto.

Da ieri circola una foto proveniente da un ospedale della provincia di Messina, dove, come se fossimo in un paese in guerra o nelle parti più povere del mondo, un giovane di 30 anni si è visto “ingessare” la propria gamba con dei pezzi di cartone. La rappresentazione plastica di un paese ormai ridotto ai minimi termini.

Siamo passati in poco tempo dall’avere il miglior Sistema Sanitario Nazionale e Universale per tutti a qualcosa di molto vicino a un ospedale da campo, alternando grandi eccellenze, ormai soprattutto private, che sostituiscono il pubblico foraggiate dallo Stato, a situazioni come quella che vi raccontiamo oggi.

SOCIALISMO O BARBARIE!

