Quando parlano di immigrati e di razzismo,non vi raccontano tutta la verità.

L’Africa di oggi potrebbe esser diversa.

Potrebbe esser rigogliosa ed indipendente se l’imperialismo non l’avesse depredata e non avesse ucciso i suoi capi rivoluzionari, le avanguardie popolari, come l’eroe congolese Patrice Lumumba che nasceva il 2 luglio di 99 anni fa.

Patrice Lumumba è un’altra vittima della CIA.

Emblema della lotta contro il colonialismo e per l’emancipazione del suo popolo, primo capo del governo della Repubblica democratica del Congo dopo l’indipendenza, arrestato e ucciso nel 1961 dalle forze golpiste del colonnello Mobutu, con la regia della CIA e dei servizi segreti britannici e l’intervento diretto del Belgio.

Patrice Lumumba è un simbolo per tutta l’Africa.

Fondò il Movimento Nazionale Congolese alla guida del quale, riuscì ad ottenere l’indipendenza del suo paese il 30 giugno 1960.

Il giovane primo ministro pagava la sua intransigente politica anti coloniale e anticapitalista, il suo desiderio di sollevare le condizioni di vita del suo popolo.

Se oggi a governare l’Africa ci fossero esempi come Lumumba, non ci sarebbero né emigrazioni di massa, né razzismo.

