Legge di Bilancio 2025

LE AGENZIE DI RATING Fitch e S.& P. hanno espresso un parere positivo sulla legge di bilancio 2025 recentemente licenziata dal Consiglio dei Ministri.

Giornali e TV strombazzano ai quattro venti il “grande successo” ottenuto dal Governo Meloni. La stessa Meloni che nel 2018 dichiarava: “Anche S.& P. ha detto la sua. Un pronostico sull’economia italiana attendibile come una previsione di una cartomante. Ora speriamo di non dover perdere altro tempo appresso a queste inutili agenzie di rating”. Anche in questo caso prendiamo atto che la Presidente ha cambiato idea…

Ma cosa sono queste società di Rating?

Intanto notiamo una curiosità: tra i grandi soci di Standard & Poor’s e Moody’s c’è Black Rock.

Sarà un caso che il 30 settembre 2024 il Presidente di Black Rock sia stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Capo del Governo per “vedute su possibili investimenti del fondo USA in Italia”?

Che fine ha fatto la Giorgia Meloni che rivendicava la Sovranità della nostra povera Italia? Inutile parlare delle opposizioni parlamentari già schierate da anni con la grande finanza.

Ricordiamo poi che queste società di rating nel 2012 vennero poste sotto inchiesta dalla Procura di Trani con l’accusa di aver manipolato il mercato “con dati falsi, in modo pluriaggravato e continuato”. Ma a riprova che “non esiste la legge ma solo i rapporti di forza” il processo si è poi concluso il 30 marzo 2017 con l’assoluzione di tutti gli indagati perché il fatto non sussiste.

Al tempo in un comunicato dell’Adusbef si poteva leggere: «Finalmente è emerso e si è presa coscienza del fatto che le «tre sorelle», Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch sono un pericolo vagante per la sovranità degli stati in materia economica e finanziaria e che emettono report a orologeria, visto che fra i loro soci ci sono le banche più importanti e potenti al mondo […]. Insomma sono molti i conflitti di interesse presenti in queste agenzie di rating […]»

Il conflitto di interessi non è morto con Silvio Berlusconi, ma è vivo e vegeto in molti settori industriali e finanziari. Mentre il Governo Meloni svende interi settore dell’economia italiana ai fondi USA, le finte opposizioni parlamentari fingono di non vedere.