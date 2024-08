LE OLIMPIADI 2024 CONTRO LA GUERRA, PER LA…

da Partito Comunista https://ift.tt/Yk4Wm20

LE OLIMPIADI DELL’IPOCRISIA

Con la giornata di ieri si sono concluse ufficialmente le Olimpiadi della polemica. Fin dal primo giorno, infatti, la competizione Olimpica di Parigi 2024 è stata sotto ogni tipo di riflettore, tanto nel mainstream quanto nel non mainstream. Tuttavia, una tra le tante polemiche è stata spenta più velocemente di altre. Sappiamo benissimo che il mondo è pieno di guerre e conflitti armati, e le Olimpiadi dovrebbero essere il simbolo della fratellanza tra i popoli, infatti abbiamo trovato senza problemi le bandiere di Arabia Saudita e Yemen. Ma non per tutti è stato così.

Infatti se prendiamo in esame i due conflitti in corso più noti, uno in Europa ad Est e l’altro nel Medio Oriente, solo a una delle parti è stato vietato di concorrere con la propria bandiera. L’altra nazione, invece, nonostante vada avanti da decenni con la segregazione di un intero popolo, ha potuto essere presente con la propria bandiera. Anche se a pochi giorni dagli incontri per definire un’eventuale tregua ha comunque continuato con i raid, colpendo scuole e altri obiettivi civili, uccidendo bambini e altri innocenti.

Avete capito benissimo di quali conflitti e di quali nazioni stiamo parlando e di quale ipocrisia queste Olimpiadi siano state testimoni.

Noi, come Partito Comunista, siamo sempre dalla stessa parte: CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE!

