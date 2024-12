da Partito Comunista https://ift.tt/OtDjsnG

IL REDDITO DELLE FAMIGLIE ITALIANE È INSUFFICIENTE!

Il quadro dipinto dai dati di Nomisma è l’ennesima dimostrazione del fallimento del sistema capitalista nel garantire dignità e benessere alle persone. Sei italiani su dieci ritengono il proprio reddito inadeguato e una famiglia su due è costretta a tagliare le spese sanitarie, mentre i ricchi continuano ad accumulare sempre più ricchezze.

Il cosiddetto “welfare fai da te”, con il 58% delle famiglie che si affidano alla rete familiare anziché ai servizi pubblici, è il risultato di decenni di smantellamento dello Stato sociale e della privatizzazione dei diritti fondamentali. Sanità, istruzione e cultura sono diventati beni di lusso: il 28% delle famiglie ha ridotto le spese per l’istruzione, il 72% per i consumi culturali, e il 67% per le attività sportive.

Viviamo in un paese in cui persino mettere al mondo un figlio è considerato un lusso per una famiglia su dieci. Questa non è libertà, ma una prigione costruita su disuguaglianze e precarietà.

Il “tasso di occupazione positivo” di cui parla Nomisma è una chimera: non basta avere un lavoro se i salari sono da fame, se i contratti sono precari, e se i servizi pubblici vengono svuotati.

È tempo di tornare a lottare per un welfare pubblico e universale, per il diritto a una vita dignitosa, e per una vera redistribuzione delle risorse e dei profitti. Basta con i sacrifici fatti solo dai lavoratori!

Socialismo o Barbarie!

