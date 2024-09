da Partito Comunista https://ift.tt/yMd4LaA

Ieri a Roma si sono tenute le celebrazioni per il 75° Anniversario dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, per il nostro Partito è stato presente il Responsabile dell’Organizzazione Matteo Di Cocco, ritratto in queste foto con l’Addetto Militare Zhang e il Ministro Consigliere Li.

Una nuova occasione per rafforzare i rapporti internazionali del nostro Partito nelle stesse ore in cui il Segretario Generale Alberto Lombardo ha completato il suo ciclo di conferenze e incontri in Cina e sta tornando in Italia.