Complimenti al compagno Anura Kumara Dissanayake, ed al Fronte di Liberazione Popolare vincitori delle elezioni nello Sri Lanka.

Ed è così che dopo una tornata elettorale in cui il JVP è riuscito a raccogliere diverse forze in tutto il paese, in Sri Lanka vincono i comunisti. In Italia qualcuno già sta cercando di agganciarsi alla sua vittoria, qualche giornale sta già cercando di annacquare le radici dei vincitori, ma il nuovo Presidente Anura Kumara Dissanayake si definisce orgogliosamente un Marxista-Leninista, ma la cosa che ci rende ancora più felici è la dimostrazione di come in un paese sovrano, per quanto piccolo e con condizioni economiche terribili, gli ideali e le proposte a favore del popolo possono ancora trionfare, addirittura superando il 50% dei voti e vincendo al primo turno.

Cosa impossibile per chi deve sottostare a tanti padroni come la NATO, l’UE o gli USA …

