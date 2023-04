from Partito Comunista https://ift.tt/hkG539O

ZELENSKIJ VUOLE INTITOLARE LE STRADE AI NAZISTI

La nuova proposta del governo di Kiev cambiare nome alla propria toponomastica e intitolare delle strade ad esponenti nazisti che hanno svolto un ruolo attivo durante la seconda guerra mondiale.

Così spunta il nome di Volodymyr Kubiyovych, che durante l’Olocausto fu fortemente coinvolto nella formazione delle Waffen-SS Galizien, un gruppo nazista composta da volontari ucraini.”

Kubiyovych prima dell’inizio dell’Olocausto, fu un forte sostenitore dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN-M) e nell’aprile 1941 chiese la creazione di uno stato autonomo all’interno dell’Ucraina in cui i polacchi e gli ebrei non avrebbero potuto vivere, più tardi durante la guerra, nel 1943, Kubiyovych assunse un ruolo chiave nella formazione delle Waffen-SS Galizien e annunciò pubblicamente la sua volontà di imbracciare le armi e combattere per la causa nazista.

Dopo la la Seconda guerra mondiale trovò rifugio in Francia.

Morto nel 1985, di Kubiyovych oltre ad essere ricordato come uno studioso insieme alle sue opere, è praticamente omesso il suo passato nazista.

Queste sono le proposte di coloro che in occidente vengono spacciati per partigiani o semplici “seguaci di Kant”.

L’occidente e i nazisti ucraini vogliono riscrivere la storia, non possiamo permettere che la verità venga continuamente stravolta.