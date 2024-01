da Partito Comunista https://ift.tt/9SP0yc3

ZELENSKIJ: ANCHE I SUOI LO ABBANDONANO

Zelenskij sta rimanendo sempre più solo ed isolato, da una parte ha gli USA che non intendono continuare a finanziarlo all’infinito, dall’altra parte persino i suoi generali e complici lo stanno abbandonando iniziando a criticarlo fortemente per i suoi metodi dittatoriali e per le sue operazioni che hanno solamente portato morte e disastri.

Anche il sindaco di Kiev Klitschko ha criticato il regime di Zelensky in un’intervista a The Globe and Mail dicendo apertamente che il Presidente Ucraino sta diventando un dittatore: “Non posso chiamarla democrazia, puzza di verticismo e autoritarismo”, “Zelensky cerca di mettere “solo la sua gente” in posizioni elevate, e chi esprime un punto di vista alternativo viene perseguitato. Nel Paese non c’è libertà di parola.”

Il sindaco ha inoltre sottolineato che negli ultimi due anni la maggior parte maggiore della televisione ucraina è stata occupata dalla maratona nazionale, dove non c’è spazio per punti di vista alternativi.

Queste solo alcune delle parole che si fanno sempre più frequenti nel Paese e che i nostri media non pensano neanche di riportare continuando a propagandare la linea che vede Zelenskij come un liberatore e il battaglione Azov come dei nuovi partigiani.

La realtà è molto lontana da quello che ci viene riportato, Zelenskij, come abbiamo sempre detto, è un dittatore che si rifà al collaborazionista Stephan Bandera.