from Partito Comunista https://ift.tt/SqdsV7y

VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA!

Il giornale l’Unita viene definitivamente ucciso da Alfredo Romeo e Piero Sansonetti che hanno rilevato la testata soffiandola alla Fondazione Gramsci per farne un giornale di destra.

Romeo e Sansonetti vogliono che il glorioso giornale Comunista diventi un estensione del pensiero liberista portato avanti da Calenda e da tutta l’area politica limitrofa, tra cui entra di diritto anche il PD.

L’Unità di Gramsci non sarà più un giornale Comunista ma l’ennesima appendice del pensiero unico liberista che vige in Italia, infangando la sua memoria e il suo pensiero.

Sappiamo, che già da anni, L’unità non aveva niente a che fare con lo spirito originario, ma vederlo cadere così in basso è veramente troppo, era meglio il silenzio e ricordarlo come era e cosa rappresentava.

“Io propongo come titolo «l’Unità» puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un significato più generale, perché credo che dopo la decisione dell’esecutivo allargato sul governo operaio e contadino, noi dobbiamo dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non solo come un problema di rapporto di classe, ma anche specialmente come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale”

Antonio Gramsci che si sta definitivamente rivoltando nella tomba.