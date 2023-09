da Partito Comunista https://ift.tt/1IBcAFl

URANIO IMPOVERITO

ANCHE GLI USA LO INVIANO A ZELENSKIJ

Dopo la Gran Bretagna, anche gli USA si apprestano ad inviare i proiettili all’Uranio impoverito alle truppe neo-n4ziste di Zelenskij.

Le forniture arriveranno con il prossimo pacchetto di assistenza militare (per un valore tra i 240 e 375 milioni di dollari), che sarà annunciato la prossima settimana, secondo quanto riferisce in esclusiva Reuters. Nel documento inoltre aggiunge: “I proiettili, che potrebbero aiutare a distruggere i carri armati russi, fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina che sarà presentato la prossima settimana. Le munizioni potrebbero essere lanciate dai carri armati americani Abrams che, secondo una persona informata, dovrebbero essere consegnati all’Ucraina nelle prossime settimane”.

Prima la bombe a grappolo e ora questo, sono alla frutta, le provano tutte ma l’unico risultato sarà far morire sempre più civili anche negli anni futuri.

Gli USA dal giorno in cui l’occidente ha decretato l’inizio della guerra, hanno speso oltre 43 miliardi di dollari per supportare le truppe di Zelenskij e stanno continuando a costringere anche tutti i Paesi membri dell’UE a inviare denaro, armi e soldati, come il nostro Paese che continua a seguire tutte le direttive imposte dalla NATO/USA e UE facendo tagli su tagli al welfare per contribuire ad alimentare questa guerra.