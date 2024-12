da Partito Comunista https://ift.tt/2UcDABz

Tragedia a Calenzano, ancora morti sul lavoro!

Con la tragedia di oggi nel deposito ENI di Calenzano, prosegue la scia di morte sui posti di lavoro in Italia. Con una media di 86 decessi mensili, il nostro paese non può continuare a ignorare questa piaga e considerarsi un paese avanzato. Non è accettabile uscire di casa la mattina per guadagnare quel poco che il capitalismo lascia nelle tasche dei lavoratori e non fare più ritorno a casa.

In attesa delle indagini, che ci auguriamo possano fare piena luce su quanto accaduto oggi, il Partito Comunista esprime il suo più sentito cordoglio alle famiglie delle due vittime accertate e dei tre dispersi, oltre alla più sincera vicinanza ai nove feriti.

Vorremmo concludere questo messaggio con la speranza che tragedie del genere non si ripetano mai più, ma sappiamo che ciò non sarà possibile, almeno fino a quando non ci sarà un cambio radicale nella nostra società, che metta al centro la sicurezza e la dignità dei lavoratori, e non i profitti.

Socialismo o Barbarie!

